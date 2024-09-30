📹❗️Владимир Путин поздравляет россиян со второй годовщиной воссоединения России с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.
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📹❗️Владимир Путин поздравляет россиян со второй годовщиной воссоединения России с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.