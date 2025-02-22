Вселенская Мясопустная родительская суббота: четыре мощные молитвы, которые нужно прочитать 22 февраля

В православной традиции особое внимание уделяется дням, посвящённым памяти усопших близких. Эти дни получили название родительских суббот, и каждый верующий обязан почтить память своих предков с любовью и уважением.
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