С 28 по 30 марта в Якутии пройдет фестиваль «Путешествие на Полюс холода — 2025». Событие обещает стать одним из самых ожидаемых зимних туристических мероприятий в России, отметили в Министерстве предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).