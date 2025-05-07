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«Спящие» проснулись: украинские олигархи роют под соглашение об ископаемых

«Спящие» проснулись: украинские олигархи роют под соглашение об ископаемых

Ильменитовый рудник под Кировоградом, Украина. Фото: Ефрем Лукацкий / AP Photo В договоре по ископаемым между США и Украиной не идет речь об уже выданных лицензиях, однако говорится о «спящих».

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Галина Малыхина
Кто за базар ответит? Продавали веселились, прочитали прослезились?
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