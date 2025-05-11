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Путин предложил Киеву переговоры в Стамбуле

Путин предложил Киеву переговоры в Стамбуле

Дональд Трамп встретил инициативу Москвы с энтузиазмом.фото: kremlin.ruРоссия предлагает Украине возобновить переговоры без предварительных условий, которые прервал ранее Киев, заявил 11 мая президент РФ Владимир Путин.

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