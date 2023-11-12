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Третий Дом для электробусов «Салтыковка» готовят к открытию в Новокосине

Третий Дом для электробусов «Салтыковка» готовят к открытию в Новокосине

Третий Дом для электробусов «Салтыковка» в ближайшее время откроют в районе Новокосино. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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