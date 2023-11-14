В Минобороны Украины рассматривают возможность увольнения трех командующих

Министр обороны Рустем Умеров готовит представления на увольнение командующего Медицинских сил ВСУ Татьяны Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского и командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергея Наева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии