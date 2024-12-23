Нефть растет в цене на фоне признаков ослабления инфляции в США Татьяна АрестоваУтром 23 декабря цены на нефть выросли, как данные о менее чем ожидаемой инфляции в США возродили надежды на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.