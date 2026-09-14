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Татар-информ

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Трамп заявил о согласии России и Украины прекратить удары по энергетике

Трамп заявил о согласии России и Украины прекратить удары по энергетике

Президент США Дональд Трамп в 2018 году Фото: kremlin.ru Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам, Россия дала аналогичное обещание.

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