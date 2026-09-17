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Царьград

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Появились кадры из Ярославля, где из-за БПЛА перекрыли дорогу на Москву

Появились кадры из Ярославля, где из-за БПЛА перекрыли дорогу на Москву

В соцсетях распространяются кадры из Ярославля, где в ночь на четверг в результате атаки беспилотных аппаратов ВСУ было временно ограничено движение транспорта в направлении Москвы.

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