Коронавирус стал обычным сезонным вирусом, считает врач

В Москве заболеваемость ОРВИ держится на невысоких показателях, типичных для этого времени года. Об этом сообщила директор МКНИЦ "Больница 52 ДЗМ", Герой Труда РФ Марьяна Лысенко.
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