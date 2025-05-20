45 лет назад вышло «Сияние» великого Стэнли Кубрика. Как создавался самый страшный фильм в истории?

23 мая исполняется 45 лет со дня выхода на экраны знаменитого «Сияния» Стэнли Кубрика. Фильм с Джеком Николсоном по роману Стивена Кинга присутствует во всех возможных списках лучших картин в истории, а в новейшую эпоху стал еще и неиссякаемым источником мемов.