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45 лет назад вышло «Сияние» великого Стэнли Кубрика. Как создавался самый страшный фильм в истории?

45 лет назад вышло «Сияние» великого Стэнли Кубрика. Как создавался самый страшный фильм в истории?

23 мая исполняется 45 лет со дня выхода на экраны знаменитого «Сияния» Стэнли Кубрика. Фильм с Джеком Николсоном по роману Стивена Кинга присутствует во всех возможных списках лучших картин в истории, а в новейшую эпоху стал еще и неиссякаемым источником мемов.

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