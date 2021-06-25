БЕЛЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

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Зачем тибетские монахи приезжали к Дзержинскому

Зачем тибетские монахи приезжали к Дзержинскому

В начале 1924 года некоторые жители Москвы, наверное, обратили внимание на странную делегацию, направлявшуюся в Кремль.

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Александр Еньшин
Ламы оказались умнее и мудее современных правителей России!
Иван Иваныч Иванов
А почему умолчали, что чекист Яков Блюмкин все вывезенные из Тибета материалы продал военному атташе посольства Германии в СССР?
Владимир Назанский
Сплошные мифы. Экспедиция Рериха до Тибета не дошла. В Тибет ее не пустили.Часть экспедиции вымерзла в условиях высокогорной зимовки. Другая -вернулась обратно, очень небольшая группа -семья Рерихов и приближенные к ней - вернулись в английскую Индию, где Рерих прикупил дом в долине Кулу. Собственно оттуда от и отправлялся в Советский Союз якобы с письмами махатм. С Дзержинским он не встречался, его принял только Луначарский.

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