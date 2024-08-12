Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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На форуме «Армия-2024» представят более 20 тысяч новинок ВПК

На десятом международном военно-техническом форуме «Армия-2024» примут участие более тысячи отечественных и зарубежных предприятий и организаций, которые представят свыше 20 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения в виде натурных образцов, макетов и рекламно-информационных материалов.

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