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Свищев считает, что ФИФА давно следовало снять бан с российских команд: «Мы не сомневаемся, что это решение будет принято»

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по спорту Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» информацию о том, что ФИФА рассмотрит вопрос о снятии запрета с российских сборных после того, как МОК рекомендовал международным федерациям отменить ограничения, введенные в отношении российских спортсменов.

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