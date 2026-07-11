Super: свадьба Иды Галич обошлась ей в 50 миллионов рублей

Стало известно, сколько стоила свадьба Иды Галич в Северной Осетии. Об этом сообщает Super. По словам инсайдера, свадьба в Северной Осетии обошлась Иде Галич и ее мужу Олегу Ледвичу в сумму около 50 миллионов рублей.