Власти пообещали найти нового подрядчика и достроить развязку в Барнауле в 2025 году

В районе еще незавершенного объекта планируют скорректировать схему движения Транспортную развязку на Змеиногорском тракте, работы на которой заморозили из-за разрыва контракта с подрядчиком, могут достроить в 2025 году.
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