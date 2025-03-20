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Власти пообещали найти нового подрядчика и достроить развязку в Барнауле в 2025 году

Власти пообещали найти нового подрядчика и достроить развязку в Барнауле в 2025 году

В районе еще незавершенного объекта планируют скорректировать схему движения Транспортную развязку на Змеиногорском тракте, работы на которой заморозили из-за разрыва контракта с подрядчиком, могут достроить в 2025 году.

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