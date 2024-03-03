Синоптик рассказал о погоде в Москве на 8 Марта

Известия/Дмитрий Коротаев Москвичей в Международный женский день ожидает пасмурная погода с небольшим снегом, температура воздуха составит до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии