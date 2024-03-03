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Синоптик рассказал о погоде в Москве на 8 Марта

Синоптик рассказал о погоде в Москве на 8 Марта

Известия/Дмитрий Коротаев Москвичей в Международный женский день ожидает пасмурная погода с небольшим снегом, температура воздуха составит до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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