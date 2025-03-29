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Удивительная история Мэри Филдс, по прозвищу «Дилижанс»

Удивительная история Мэри Филдс, по прозвищу «Дилижанс»

Она дралась в барах, материлась и надирала задницы. Это была женщина с темпераментом медведя-гризли. Историю чернокожей Мэри Филдс пересказывали в книгах и экранизировали, но вот у писательницы Дины Удовиченко изложить ее емко и выразительно получилось особенно удачно.

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