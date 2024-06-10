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Лавров поблагодарил Ван И за решение КНР не участвовать в конференции по Украине

Лавров поблагодарил Ван И за решение КНР не участвовать в конференции по Украине

Руководитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров поблагодарил своего китайского коллегу Ван И за решение Пекина не участвовать в швейцарской конференции по украинскому вопросу, которая не учитывает реального положения дел.

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