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В африканских школах дети, которые идут мочить тряпку, отсутствуют неделями

В африканских школах дети, которые идут мочить тряпку, отсутствуют неделями

1989 год. Учредительное собрание новой политической партии. Встает лидер:- Ну что, лоботрясы, дармоеды, пропойцы, раздолбаи! Как нашу партию назовем?Пьяный голос из угла:- Да чё думать-то, Владимир Вольфович, вот по первым буквам и назовем! - Я хочу похудеть! - Купи штаны для похудания! - Купил, не налазят.

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