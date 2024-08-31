В африканских школах дети, которые идут мочить тряпку, отсутствуют неделями

1989 год. Учредительное собрание новой политической партии. Встает лидер:- Ну что, лоботрясы, дармоеды, пропойцы, раздолбаи! Как нашу партию назовем?Пьяный голос из угла:- Да чё думать-то, Владимир Вольфович, вот по первым буквам и назовем! - Я хочу похудеть! - Купи штаны для похудания! - Купил, не налазят.