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Карантин снят: в Иркутской области около 5 тысяч анализов не выявили опасных патогенов чумы

Карантин снят: в Иркутской области около 5 тысяч анализов не выявили опасных патогенов чумы

В Иркутской области завершили расследование обстоятельств смерти сотрудницы Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, после которой в регионе были введены ограничительные меры из-за подозрения на особо опасную инфекцию.

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