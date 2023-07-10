Член СПЧ Кабанов заявил о подготовке предложений по противодействию "этническим анклавам"

Опять дурдом. (Член СПЧ добавил, нужно создавать мигрантам комфортные условия пребывания, иначе Россия из-за необходимости будет приглашать мигрантов из самых неразвитых стран) нужно создавать комфортные условия существования для своих граждан, а не пришлых людей, повышая тем самым стимул для высокой демографической ситуации в стране. Этим и будет решён вопрос с нехваткой трудовых ресурсов в стране.

АЮ

Александр Юткин

Итак убогую жизнь русских довели до предела, так еще комфортные аулы создавать собрались на почти затоптанных русских землях. Чем этих идиотов кормят? Объедками со столов ненасытных кубышек? Дело разложения России живет и уже местами начинает побеждать. И Пригожин не нужен, чтобы видеть внутреннюю гнилость и организационное бессилие властей. Только и слышны одни призывы, как «а-уу» в лесу. И завывания от бессилия и обжорства чиновников, уже не выполняющих свою работу, а просто бредящих и не способных понимать что к чему. Охреневший и не знающий как вылезти из закопанных труб Газпром вдруг озаботился судьбой… хорватского футбольного клуба. Всё! Приехали!