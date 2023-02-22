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Пригожин ответил Министерству обороны России, что ЧВК “Вагнер” недополучает 80% боеприпасов от требуемых для выполнения боевых задач

Пригожин ответил Министерству обороны России, что ЧВК “Вагнер” недополучает 80% боеприпасов от требуемых для выполнения боевых задач

Основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин опубликовал в своем телеграм-канале аудиоответ на заявление Министерства обороны относительно снабжения “вагнеровцев” боеприпасами.

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