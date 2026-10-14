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Российские гимнасты вылетели на ЧМ после десятичасовой задержки рейса

Российские гимнасты вылетели на ЧМ после десятичасовой задержки рейса

Российские гимнасты смогли вылететь на чемпионат мира после десятичасовой задержки рейса. Как сообщает РИА Новости, спортсмены вылетели из аэропорта Внуково в Стамбул для последующей пересадки на рейс в Нидерланды.

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