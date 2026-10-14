Российские гимнасты вылетели на ЧМ после десятичасовой задержки рейса

Российские гимнасты смогли вылететь на чемпионат мира после десятичасовой задержки рейса. Как сообщает РИА Новости, спортсмены вылетели из аэропорта Внуково в Стамбул для последующей пересадки на рейс в Нидерланды.
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