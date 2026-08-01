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Регионы России

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Новосибирский завод внедрил станок для динамической формовки коллекторов тяговых электродвигателей

Новосибирский завод внедрил станок для динамической формовки коллекторов тяговых электродвигателей

Новосибирский электровозоремонтный завод (НЭРЗ) запустил новое оборудование для динамической формовки коллекторов якорей тяговых электродвигателей, включая двигатели типа НБ-418К6, применяемые на электровозах 2ЭС6.

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