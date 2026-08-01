Новосибирский завод внедрил станок для динамической формовки коллекторов тяговых электродвигателей

Новосибирский электровозоремонтный завод (НЭРЗ) запустил новое оборудование для динамической формовки коллекторов якорей тяговых электродвигателей, включая двигатели типа НБ-418К6, применяемые на электровозах 2ЭС6.
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