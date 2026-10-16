‼️🇺🇦🔥 Под Тернополем тремя ударами уничтожен иностранный завод - один из крупнейших налогоплательщиков и работодателей в регионе ▪️Производственные мощности уничтожены тремя атаками БПЛА, люди не пострадали, сообщают власти.