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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хайра подписал контракт с фармом «Тампы» в АХЛ. Экс-форвард «Эдмонтона» и «Чикаго» провел 337 матчей в НХЛ

30-летний игрок индийского происхождения заключил с «Сиракьюзом» однолетнее соглашение.  В прошлом сезоне Хайра выступал в системе «Миннесоты».

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