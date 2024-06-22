Моддер Safemilk показал улучшенные модели окружения для своей RTX-модификации к и...

Моддер Safemilk показал улучшенные модели окружения для своей RTX-модификации к игре Vampire The Masquerade: BloodlinesНедавно стало известно о том, что моддер Safemilk создает модификацию для качественного улучшения графики в игре Vampire The Masquerade: Bloodlines с помощью инструментария RTX Remix.
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