Моддер Safemilk показал улучшенные модели окружения для своей RTX-модификации к и...

Моддер Safemilk показал улучшенные модели окружения для своей RTX-модификации к игре Vampire The Masquerade: BloodlinesНедавно стало известно о том, что моддер Safemilk создает модификацию для качественного улучшения графики в игре Vampire The Masquerade: Bloodlines с помощью инструментария RTX Remix.