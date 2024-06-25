Но есть и хорошие новости "Таджикистану выделена одна из самых высоких квот в мире - тысяча мест в российских вузах.
Около 5 тысяч таджиков собрались поступать в вузы России..
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Владимир Соловьев
ДЛЯ ТАДЖИКОВ В РОССИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКРЫТ ТОЛЬКО ОДИН ВУЗ - В МАГАДАНЕ!
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1 час.
виктор климахин
С времен восьмидесятых не чего не изменилось как не могли читать и писать не то что на Русском но и на родном Как покупали дипломы школы и институтов и права на машину так и осталось Вот халява преподавателям деканам каждый день будут деньги собирать черножопых чурок басмачей а зачеты и дипломы на канарах виллы строить и покупать Выгнали Россиян и учить некому остались ишаки и бараны черножопые через каждые полчаса шайтан ислам читают как они самые древние и им все дозволено ВУЗ ДЛЯ ЧЕРНОЖОПЫХ ЧУРОК ДОЛЖЕН БЫТЬ В АДУ И НА КАТОРГЕ ПОЖИЗНЕННО КАК ДЛЯ БЕШЕННЫХ СОБАК И ШАКАЛОВ
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20 мин.
виктор климахин
Для черножопых шакалов таджиков это слишком комфортно будет нужен вуз на островах с людоедами каннибалами и чтоб деру не дали басмачи
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14 мин.
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