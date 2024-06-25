Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • виктор климахин
    Для   черножопых  шакалов   таджиков    это   слишком    комфортно    будет    нужен    вуз     на  островах   с  люд...Около 5 тысяч тад...
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Около 5 тысяч таджиков собрались поступать в вузы России..

Около 5 тысяч таджиков собрались поступать в вузы России..

Но есть и хорошие новости "Таджикистану выделена одна из самых высоких квот в мире - тысяча мест в российских вузах.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
ДЛЯ ТАДЖИКОВ В РОССИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКРЫТ ТОЛЬКО ОДИН ВУЗ - В МАГАДАНЕ!
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1 час.
виктор климахин
С  времен   восьмидесятых    не  чего    не  изменилось     как  не  могли   читать  и   писать     не  то  что    на   Русском     но   и   на  родном   Как   покупали    дипломы   школы     и     институтов    и    права  на  машину   так  и   осталось     Вот   халява   преподавателям   деканам   каждый  день   будут   деньги   собирать   черножопых   чурок   басмачей   а   зачеты   и  дипломы      на   канарах   виллы   строить    и  покупать        Выгнали   Россиян    и   учить    некому    остались    ишаки  и  бараны   черножопые   через   каждые  полчаса   шайтан ислам  читают   как   они   самые древние   и   им  все  дозволено   ВУЗ   ДЛЯ   ЧЕРНОЖОПЫХ   ЧУРОК   ДОЛЖЕН  БЫТЬ    В  АДУ   И    НА  КАТОРГЕ    ПОЖИЗНЕННО   КАК  ДЛЯ  БЕШЕННЫХ  СОБАК  И   ШАКАЛОВ
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20 мин.
виктор климахин
Для   черножопых  шакалов   таджиков    это   слишком    комфортно    будет    нужен    вуз     на  островах   с  людоедами   каннибалами    и  чтоб  деру  не   дали    басмачи
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14 мин.

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