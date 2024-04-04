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Госдеп США: Франция и Британия тайно готовят отправку войск на Украину

Госдеп США: Франция и Британия тайно готовят отправку войск на Украину

Британия, Франция, а также страны Северной Европы уже тайно готовятся к отправке войск на Украину на случай, если Киев откажется признать «катастрофическое поражение», заявил консультант госдепартамента США Эдвард Люттвак в статье для интернет-портала UnHerd.

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