Врач Валеева перечислила три правила использования кондиционера в машине в жару

Врач-терапевт Юлия Валеева из медицинского центра «СМ-Клиника» поделилась тремя основными правилами использования кондиционера в автомобиле в жаркую погоду, чтобы избежать заболеваний, сообщает «Авто Mail.
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