Через две недели полной блокады в Газу пропустили первые грузовики с гумпомощью

Прошло две недели, как палестинский анклав сектор Газа подвергается разрушительным израильским ударам, находясь в полной блокаде.
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