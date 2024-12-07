Детали так называемого "мирного плана", который готовит команда избранного президента США Дональда Трампа, начали постепенно просачиваться в мировую прессу.
АХ ВОТ КАК ХОТЯТ СВЕРНУТЬ СВО: ДЯДЯ СЭМ ШЛЁТ РОССИИ ТАЙНЫЙ СИГНАЛ
Комментарии
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Иван Ураганов
Кажется Лавров понятно сказал,по поводу окончания СВО.
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15 час.
Надежда
Доня ради своего "второго пришествия" поступился частью своих принципов и сворачивание войны теперь не в его компетенции...
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14 час.
Николай Егоров
Америкосы на вашу хитрую жопу есть йух с ВИНТОМ ! пишите письма !
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13 час.
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