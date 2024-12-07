Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 281 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Таких сёл на Украине тысячи. Не пройдёт и сто лет, как все их освободим.ВС РФ освободили ...
  • Вадим Кузнецов
    Самое интересное, что после сдачи Сирии она, как и Косово, превратится в полигон и учебный лагерь, в котором будут тр...Распад Сирии
  • Татьяна Гусева
    Если честно, но мне уже на Сирию глубоко фиолетово! Мне главное, чтобы освободили Курскую область, Донбасс, Запорожье...Распад Сирии

АХ ВОТ КАК ХОТЯТ СВЕРНУТЬ СВО: ДЯДЯ СЭМ ШЛЁТ РОССИИ ТАЙНЫЙ СИГНАЛ

АХ ВОТ КАК ХОТЯТ СВЕРНУТЬ СВО: ДЯДЯ СЭМ ШЛЁТ РОССИИ ТАЙНЫЙ СИГНАЛ

Детали так называемого "мирного плана", который готовит команда избранного президента США Дональда Трампа, начали постепенно просачиваться в мировую прессу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Ураганов
Кажется Лавров понятно сказал,по поводу окончания СВО.
Ответить
15 час.
Надежда
Доня ради своего &quot;второго пришествия&quot; поступился частью своих принципов и сворачивание войны теперь не в его компетенции...
Ответить
14 час.
Николай Егоров
Америкосы на вашу  хитрую жопу есть йух с ВИНТОМ ! пишите письма !
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх