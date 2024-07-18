Кузнецов на драфте отказов, бонус Мбаппе, поражение Рублева, Самоделкина победила на летнем чемпионате Казахстана и другие новости

Не только о футболе

1. «Каролина» выставила Кузнецова на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта. Евгений отказывается от 6 млн долларов за этот сезон и возвращается в Россию, а «Вашингтон» и «Каролина» разгрузят платежные ведомости.