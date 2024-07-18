Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

866 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Комаров
    Коллега, возможно, Вам и не нужны мои подсказки. Тем не менее. Согласно данным Трансфермаркет, Константин Кобович Мар...ТОТО. РПЛ - 2024/...
  • Максим Комаров
    Назначения судей, в принципе, по делу. Самые сильные бригады, в т.ч., ВАР, в Ростове и в Оренбурге. Потенциально, это...ТОТО. РПЛ - 2024/...
  • Максим Комаров
    Заодно, растолкуйте, пожалуйста. Почему остальные клубы РПЛ (и ФНЛ) не делают ставку на воспитании звезд из своих ака...«Зенит»: ноль вос...

Кузнецов на драфте отказов, бонус Мбаппе, поражение Рублева, Самоделкина победила на летнем чемпионате Казахстана и другие новости

Кузнецов на драфте отказов, бонус Мбаппе, поражение Рублева, Самоделкина победила на летнем чемпионате Казахстана и другие новости

1. «Каролина» выставила Кузнецова на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта. Евгений отказывается от 6 млн долларов за этот сезон и возвращается в Россию, а «Вашингтон» и «Каролина» разгрузят платежные ведомости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
КУАТ
Дмитрий Васильев - это ещё кто?
Ответить
14 час.
Максим Комаров
Двухкратный олимпийский чемпион по биатлону.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх