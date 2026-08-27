Диетолог Соломатина рассказала, как снизить воспаление после 40 лет

После 40–50 лет накопленные в организме нарушения начинают проявляться заметнее, а одним из основных рисков становится хроническое вялотекущее воспаление, рассказала «Новым Известиям» диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
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