Внутри олимпийского движения зреет серьезный бунт против беспринципности WADA

Ведущие пловцы из разных стран, выступавшие на Олимпиаде-2020, проводят консультации с юристами и спортивным руководством своих стран по вопросу подачи многомиллионного иска против Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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