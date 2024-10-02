Экс-глава ЦРУ Помпео заявил о необходимости разрешить ВСУ удары вглубь России

Экс-глава ЦРУ Майк Помпео заявил о необходимости разрешить ВСУ удары вглубь России. Сделал он это в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), который выложен в Telegram-канале Russiacalling.