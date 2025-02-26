Учительницу из Индианы обвинили в сексуальной связи с десятью учениками

В США учительница из штата Индиана совратила десятерых учеников, сообщает телеканал WXIN.Как сообщает телеканал, дело против 31-летней учительницы Бриттани Фортинберри было возбуждено в декабре 2024 года после заявления местной жительницы.
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