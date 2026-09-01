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«РБ Лейпциг» подписал нападающего «Челси» Гию за 16 млн евро

«РБ Лейпциг» подписал нападающего «Челси» Гию за 16 млн евро

«РБ Лейпциг» объявил о переходе из «Челси» нападающего Марка Гию.«РБ Лейпциг» объявил о переходе из «Челси» нападающего Марка Гию.

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