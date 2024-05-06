«Бессмертный полк» в Казахстане снова неугоден

Nikolay Zakharov

Раз существует русофобия в Ср.Азии,значит эти страны ждут их майданы,эта схема десятками лет отработана Наголсаксами, и приводит к нападению на Россию,цель у них такая.Пока мы насмерть не успокоим Европу с США,вокруг России будут созревать русофобские страны,а их целых 14 штук,правда надо сказать Белоруссия с Лукашенко на этот путь не встанет,но после него как все обернется, одному Богу известно.