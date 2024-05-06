Уроки постсоветских националистических режимов впрок не идут Международная акция памяти «Бессмертный полк» в Казахстане очень быстро приковала к себе внимание местных националистов.
«Бессмертный полк» в Казахстане снова неугоден
Комментарии
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Nikolay Zakharov
Раз существует русофобия в Ср.Азии,значит эти страны ждут их майданы,эта схема десятками лет отработана Наголсаксами, и приводит к нападению на Россию,цель у них такая.Пока мы насмерть не успокоим Европу с США,вокруг России будут созревать русофобские страны,а их целых 14 штук,правда надо сказать Белоруссия с Лукашенко на этот путь не встанет,но после него как все обернется, одному Богу известно.
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13 час.
Tania Еременко
Ермолай Тайчибеков! КАк дела обстоят с братом? Он все еще сидит в казахском гестапо? Меня это очень волнует. Борется ли за него Россия?
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10 час.
Светлана Филатова
Да по умерали почти все ,кто воевал,а молодёжь не интиресуется и не хотят ,пример укры!!!!😡
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7 час.
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