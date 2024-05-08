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Хабиб – о выходе «Реала» в финал ЛЧ: «Мои люди с 1998 года»

Напомним, что «Реал» победил «Баварию» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов со счетом 2:1 благодаря дублю Хоселу.

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