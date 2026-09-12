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У Мбаппе 6 голов и ассист в 6 матчах сезона за «Реал»

Нападающий Килиан Мбаппе забил шесть голов в шести матчах сезона за «Реал». 27-летний форвард сборной Франции с пенальти открыл счет на 14-й минуте в матче 5-го тура Ла Лиги против « Райо Вальекано » (2:0, первый тайм).

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