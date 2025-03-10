"Меня в детстве били и ничего, я нормальным вырос"

Ольга Панина Ужасно. Сочувствую вам. Вы правильно поступили. Ухаживать за лежачим больным очень тяжело и сложно и это нужно делать 24 часа в сутки. В пансионате будет достойный уход и забота.

Элеонора Коган Правильно. Пусть мамка сама а им ухаживает.