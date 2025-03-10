Знакомая фраза? Может вы и сами так говорите? Тогда этот пост для вас.Мой отец бил меня всё детство.
"Меня в детстве били и ничего, я нормальным вырос"
Комментарии
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Ольга Панина
Ужасно. Сочувствую вам. Вы правильно поступили. Ухаживать за лежачим больным очень тяжело и сложно и это нужно делать 24 часа в сутки. В пансионате будет достойный уход и забота.
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14 час.
Элеонора Коган
Правильно. Пусть мамка сама а им ухаживает.
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5 час.
Igor Shumarin
Вас вообще то перебили в детстве. Ваш отец не знал меры. Детей можно и нужно бить, но и меру знать тоже надо.
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2 мин.
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