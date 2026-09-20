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Иваново

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Билеты на «Орланы» можно приобрести через чат-бот в национальном мессенджере МАХ

Пассажирам «Орланов» стала доступна возможность приобретения электронных билетов на пригородные поезда на мобильном устройстве с помощью чат-бота «Электрички РЖД» в мессенджере МАХ, сообщает компания «Северная железная дорога».

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