Олимпийский чемпион Легков призвал проголосовать на выборах очно или через ДЭГ

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, депутат Мособлдумы Александр Легков назвал голосование на выборах общим стартом, от которого зависит будущее региона и страны.
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