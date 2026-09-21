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Я строю

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Осенняя стратегия распределения компоста: как не разбазарить ценное удобрение

Осенняя стратегия распределения компоста: как не разбазарить ценное удобрение

Каждый сезон, открывая компостный ящик после лета, я испытываю одно и то же противоречивое чувство: кажется, что накопились невероятные объёмы, но стоит только начать прикидывать, куда всё это разложить, как запасы тают буквально на глазах.

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