Осенняя стратегия распределения компоста: как не разбазарить ценное удобрение

Каждый сезон, открывая компостный ящик после лета, я испытываю одно и то же противоречивое чувство: кажется, что накопились невероятные объёмы, но стоит только начать прикидывать, куда всё это разложить, как запасы тают буквально на глазах.
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