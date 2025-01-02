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"Попали почти в Офис президента": в Раде запаниковали после атаки России

"Попали почти в Офис президента": в Раде запаниковали после атаки России

  Безуглая: беспилотники России обошли ПВО и попали почти в Офис президента Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая написала в своем Телеграм-канале, что сегодня ночью ракеты и беспилотники, которыми ВС РФ атаковали Киев, смогли обойти ПВО и попали в здания рядом с Офисом президента.

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Комментарии
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Eduard
А попадет в кабинет самозвпнцу конец и войне тоже!
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4 час.
АЩ
Алексей Щербаков
ЩАП                                                                                                                 Жаль, что не попали!!! Глядишь и конец воёне был бы!!!
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3 час.

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