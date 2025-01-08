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Китай

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Обеспечение безопасности -- один из главных приоритетов ШОС -- ведущий научный сотрудник ИКСА РАН Юрий Морозов

Москва, 7 января /Синьхуа/ -- Одним из главных приоритетов Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ является обеспечение равной безопасности на ее пространстве, считает профессор Юрий Морозов, ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии Российской академии наук /ИКСА РАН/.

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