Обеспечение безопасности -- один из главных приоритетов ШОС -- ведущий научный сотрудник ИКСА РАН Юрий Морозов

Москва, 7 января /Синьхуа/ -- Одним из главных приоритетов Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ является обеспечение равной безопасности на ее пространстве, считает профессор Юрий Морозов, ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии Российской академии наук /ИКСА РАН/.
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