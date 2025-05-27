Раду Албот вышел в 1/8 финала «Moldova Open»

Молдавский теннисист Раду Албот (283-е место ATP) в упорном матче (7:6, 4:6, 7:6) победил литовца Ричардаса Беранкиса (321-е место ATP) в 1/16 финала турнира серии «ATP Challenger 50», который проходит с 25-го мая по 1-е июня в Кишиневе.